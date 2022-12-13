وزير الصحة: تحديد منهجية عملية وبرنامج لصيانة التجهيزات الطبية

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أنه تمّ تحديد منهجية عملية تتمثل في إعداد برنامج صيانة التجهيزات حسب المعايير المعتمدة. مع تثمين توصيات مختلف الفاعلين في مجال إدارة التقنيات الحديثة.

وأشرف اليوم الثلاثاء، وزير الصحة على افتتاح الملتقى الوطني الأول حول تحسين نوعية واستعمال التجهيزات الطبية. مؤكدا أن الهدف منه هو الإستعمال الأمثل للتجهيزات الطبية وصيانتها. لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى. لأنه وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي يوليها مهنيو الصحة لصيانة التجهيزات. إلا أنّنا لا زلنا نسجل بعض النقائص في هذا المجال.

كما دعا وزير الصحة إلى ضرورة تدارك الوضع والتكفّل بهذا الإنشغال بالجمع بشكل متناسق ومنظّم بين الممارسة الطبية والتسيير الحسن للإمكانيات التي سخرتها الدولة. مع ضرورة وضع خطة محكمة لمتابعة العتاد بكل أصنافه وبالخصوص العتاد الطبي.

كما أضاف وزير الصحة أنه على يقين أن حسن اختيار التجهيزات لا يتوقف فقط على نوعيتها وفعاليتها. لكن أيضا على قدرة مهنيي الصحة على استخدامها بشكل أمثل مع ضمان صيانتها بكل فعالية. واقتناء الأنجع للأجهزة لابد أن يكون مصحوبا بتكوين الموارد البشرية المستخدمة له التي تكفل صيانتها.

كما أشار وزير الصحة، إلا أن هذه الرؤية هي التي يوّد أن تطبع العمل في هذا المجال، ملّحا على العنصر البشري الذي يعوّل عليه كثيرا، مغتنما الفرصة للتذكير بأنه تمّ إعداد قانون أساسي خاص للفاعلين في مجال الصيانة وهو قيد الدراسة. و تمّ أيضا الاتفاق مع وزارة التكوين المهني لتكوين تقنيين في مجال الصيانة.

للإشارة فقد حضر الملتقى وزير الصناعة الصيدلانية، وزير التكوين و التعليم المهنيين، ممثل المنظمة العالمية للصحة و رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي وممثلي الاتحاد الأوروبي بالجزائر وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وكذا اطارات الادارة المركزية، ومسيرو المؤسسات الصحية.

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