وزير الصحة: تخصيص أزيد من 45 مليار دينار علاوات كورونا سنة 2020

اكد وزير الصحة عبد الحق سايحي أنه تم تخصيص إعتمادات مالية كبيرة للمستخدمين للإستفادة من علاوات كوفيد.

وأوضح سايحي في لقاءه مع لجنة المالية والميزانية أن قطاعه خصص مبالغ وصلت إلى 16 مليار دينار للتكفل بالشطر المتعلق بكوفيدفي الرمحلة الاولى. كما تم تخصيص بعد ذلك إعتماد مالي أخر قدر بـ 24 دينار.

وتابع الوزير أنه وفي نفس السنة تم تخصيص 5 مليار و245416 ألف دينار للتكفل بالأثر الناجم عن إدماج العقود .