وزير الصحة: تخصيص فندق كبير لمرضى كورونا في كل ولاية متضررة

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، عن تخصيص “فندق كبير” في كل ولاية متضررة لاستقبال المرضى الذين يعانون نقصا في الأكسجين.

وأكد الوزير، خلال لقائه مع مدراء الصحة عبر تقنية التحاضر عن بعد، اليوم، أنه ينتظر تلقيح عدد كبير من .السكان، ابتداء من الجمعة المقبلة مع وصول شحنة جديدة من اللقاحات من دولة الصين

وستستلم الجزائر، خلال شهر جويلية الجاري، 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما سيستلم القطاع الصحي في الجزائر، قرابة 3 ملايين جرعة لقاح مضاد للإصابة بفيروس كورونا شهريا بصفة متواصلة، قريبا، وهو ما يضمن مواصلة حملة التلقيح.