وزير الصحة: تخصيص 100 مليار دج لاقتناء الأدوية

كشف وزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، أن النفقات الموجهة لاقتناء الأدوية، المواد الصيدلانية والمواد الأخرى الموجهة للطب الإنساني والمستلزمات الطبية قدرت بـ 100 مليار دج.

وأكد وزير الصحة خلال استماعه من قبل لجنة المالية والميزانية، في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2023. أن الحصول على اعتمادات مالية إضافية خلال هذه السنة سيجنب تراكما في الديون المتعلقة بالأدوية. وقد خصص لذلك مبلغ 75 مليار دج. فيما يخص ملف تسوية ديون المؤسسات الصحية تجاه معهد باستور بعنوان السنة المالية 2023. فقد تم تخصيص 6 مليار دج لتسويتها.

وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية للسنة المالية 2023، فقد ثمّن الوزير قرار الإبقاء على حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 المعنون بـ “صندوق مكافحة السرطان”. مشيرا إلى أن نفقات إاستهلاك المواد الصيدلانية الخاصة بعلاج السرطان تمثل 55 بالمائة من إجمالي استهلاك الأدوية.

ولغرض إضفاء الشفافية على التسيير المتعلق بحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 المعنون بصندوق “الإستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”. مع تحويل الرصيد الإيجابي بالإضافة والايرادات مع اقتراح تسمية “صندوق الإستعجالات ومكافحة السرطان”.

من جهتهم أشاد أعضاء اللجنة بالاستراتيجية المنتهجة من طرف القطاع في مواجهة كوفيد 19 منذ تفشيه في البلاد. وطالب عدد من المتدخلين من وزير الصحة إعادة ترميم المراكز الصحة الجوارية المهترئة. خصوصا في مناطق الظل وكذا تحسين الخدمة الصحية على مستواها. كما ألحوا على ضرورة رفع التجميد على مشاريع إنجاز المستشفيات ووضعها حيز الخدمة لتخفيف الضغط على المستشفيات الموجودة.

كما طالب أيضا النواب العمل على رفع عدد الأطباء المختصين في الولايات الداخلية وخصوصا أطباء التوليد. إلى جانب تجهيز المستشفيات بالأجهزة المتطورة المستخدمة في الطب الحديث. وتوفير العيادات المتنقلة برباعيات الدفع لسكان مناطق الجنوب الكبير.

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