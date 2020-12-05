وزير الصحة: تخفيض العبء على مستشفى مصطفى باشا بخصوص ركن السيارات

عاين وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، أشغال تجهيز مصلحة الاستعجالات الجديدة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة.

وأكد الوزير، بخصوص هذه المصلحة، أنه سيتم إنشاء مستشفى مصغر داخل المستشفى الجامعي مخصص للاستعجالات الطبية الجراحية.

وركز الوزير، على ضرورة تخفيض العبء على مسشفى باشا من خلال ركن السيارات.

وأشار الوزير، إلى أن الهدف من إنشاء هذه المصلحة، هو تخفيض عدد السيارات التي تدخل إلى المستشفى الجامعي.

وبخصوص تاريخ فتح مصلحة الإستعجالات الجديدة، طمأن الوزير بأنه سيتم افتتاحها في أقرب وقت.