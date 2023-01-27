وزير الصحة: تدعيم كل الولايات المستحدثة بهياكل صحية

قال وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن الدولة تولي أهمية خاصة للولايات المستحدثة. خاصة في مجال الصحة لتدعيمها بهياكل توفر خدمات ترتقي إلى تطلعات المواطنين.

وأوضح الوزير في جلسة عامة بمجلس الأمة، أن الولايات المستحدثة تحضى بعناية تامة من الدولة. خاصة في مجال تدعيمها بالهياكل الصحية. وفي رده عن سؤال حول الهياكل الصحية بولاية عين صالح، أشار الوزير إلى أن نسبة إنجاز المستشفى المتخصص في الاستعجالات ببلدية عين صالح تعدت 75 بالمائة. مرجعا تأخر في إنجازه (120 سرير) إلى عدة أسباب خاصة منها تغيير أرضية المشروع.

كما أشار وزير الصحة، إلى أن مشروع إنجاز مستشفى عام بطاقة إستيعاب 60 سريرا. ببلدية إنغار (ولاية عين صالح) قيد الدراسة. مضيفا أن الولاية ستعزز بأطباء أخصائيين مطلع شهر مارس المقبل.

وفي سياق متصل، أضاف الوزير أن ولايتي النعامة والمنيعة ستتدعمان بهياكل صحية ومراكز تكوين على غرار معهد تكوين شبه الطبي بولاية النعامة. الذي سيستقبل الطلبة في شهر ماي المقبل. مذكرا بأن هذا المعهد يوفر 300 مقعد بيداغوجي 200 سرير.