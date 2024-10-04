وزير الصحة: تزويد المستشفيات بالأدوية الخاصة بداء الملاريا وتعزيزها بالحقن

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أنه تم تزويد المستشفيات وطنياً بكميات كبيرة من الأدوية الخاصة بداء الملاريا وتعزيزها بالحقن.

وخلال معاينته للوضعية الصحية بمناطق الجنوب، كشف وزير الصحة عن توفير الحقن لتدعيم العلاج الذي يأتي في شكل حبوب “أقراص”. وذلك في إطار تعزيز التكفل بحالات الإصابة بالملاريا.

واضاف الوزير أن ولاية إن قزام استفادت من 1400 حقنة، وبرج باجي مختار من 2000 حقنة.

في حين استفادت تمنراست من 500 حقنة لمستشفى الولاية. وأعلن الوزير أن المخزون بلغ 2000 حقنة بملحقة الصيدلية المركزية بالولاية نفسها. مضيفاً أن ولاية أدرار تدعمت بـ 100 حقنة، بشار 300 حقنة، بسكرة 200 حقنة، عنابة ووهران 50 حقنة.

وعلى مستوى الجزائر العاصمة قال الوزير إن المخزون بلغ 1012 حقنة و1126 علبة من الدواء “الحبوب”. فضلاً عن المخزونات التي تم تحويلها سابقا إلى مختلف المستشفيات وهي المخزونات التي يتم تجديدها دوريا.