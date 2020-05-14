وزير الصحة: تسجيل أقل من 200 إصابة بكورونا و7 وفيات اليوم

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، عن حصيلة فيروس كورونا لنهار اليوم.

وقال بن بوزيد خلال الخرجة الميدانية التي قادته إلى ولاية تيبازة رفقة وزير السياحة لزيارة ورشات صناعة الكمامات، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا لنهار اليوم لم تصل إلى 200 إصابة، فيما تم تسجيل 7 وفيات.

وأكد بن بوزيد بأن نسبة الوفيات في الجزائر هي 8 بالمائة من نسبة الإصابات، وهي نسبة تعتبر منخفضة مقارنة بنسب الوفيات في عدد من الدول على غرار فرنسا وبلجيكا، والتي وصلت إلى حدود الـ15 بالمائة.