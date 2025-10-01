وزير الصحة: تسجيل 13 ألف إصابة بسرطان الثدي سنويا

كشف وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أن سرطان الثدي الذي يعد الأول عند النساء في الجزائر. حيث نسجل أكثر من 13.000 حالة سنوياً، أي ما يمثل 46 % من مجمل السرطانات لدى النساء

وأضاف الوزير خلال انطلاق فعاليات “أكتوبر الوردي” لمكافحة سرطان الثدي بمشاركة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أن هذا اللقاء الذي يوحد الرؤى و يحقق الغاية و يعكس وعياً جماعياً متزايدا بضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذا الداء. مؤكدا على أهمية تجديد الإلتزام الوطني بمكافحة السرطان. و خاصة سرطان الثدي الذي يعد الأول عند النساء في الجزائر. حيث نسجل أكثر من 13.000 حالة سنوياً، أي ما يمثل 46 % من مجمل السرطانات لدى النساء.

وكشف الوزير عن إِنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان و مكافحته، لتنسيق الجهود العلمية و الطبية. وتعزيز العَرْض الصحي بفتح مصالح جديدة لطب الأورام و العلاج الإشعاعي عبر الوطن. بالإضافة كذلك إلى ضمان وفرة الأدوية في علاج السرطان و تحسين آلِيات توزيعِها. وإدماج تقنيات التشخيص والعلاج المبتكرة بما يسمح للمرضى بالاستفادة من أَحدث التطورات العلاجية.

كما أضاف المسؤول الأول عن القطاع، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أن هذه الإنجازات سمحت بتحقيق تقدم ملموس في تحسين التكفل بالمرضى. و تخفيف معاناتهم و توسيع فرص الاستفادة من العلاج المبكر. و شدد على أهمية المرحلة الراهنة التي تفرض علينا تحديات جديدة. أَبرزها تكثيف الكشف المبكر على المستوى الوطني. وتحسين خدمات الاستقبال والتوجيه داخل المؤسسات الصحية.