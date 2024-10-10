وزير الصحة: تسجيل 6242 حالة وباء وافدة من الخارج

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أنه تم تسجيل 6242 حالة وباء وافدة من الخارج. أين تم إستشفاء 2890 حالة.

وأضاف وزير الصحة خلال زيارته اليوم الخميس إلى ولاية المدية، أن المنظمة العالمية للصحة إعترفت بالمؤشرات الإيجابية في قطاع الصحة بالجزائر. حيث تم تشخيص 6242 حالة. مضيفا أن الجزائر تكفلت بـ 2100 حالة أجنبية والمرض تم القضاء عليه، ومنحنى الشفاء وصل إلى 0 من الوباء.

وقال وزير الصحة، أن مستويات البدانة في الجزائر بلغت 10 بالمائة للنساء. و34 بالمائة بالنسبة للرجال. مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لتشجيع الرياضة.

وفي سياق مغاير، أضاف الوزير، أن هنالك إمراة من أصل 10 ، تشفى من سرطان الثدي بسبب التشخيص المبكر.