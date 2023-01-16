وزير الصحة: تشكيل مؤسسات إستشفائية متخصصة لتفادي تحويل المرضى للخارج

قال وزير الصحة عبد الحق سايحي، أنه بأمر من رئيس الجمهورية. باشرت مصالحه عملية تفتيش لكل المؤسسات الإستشفائية عبر كامل التراب الوطني.

كما أضاف وزير الصحة خلال استضافته في فوروم الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين. أن عملية التفتيش جاءت من أجل الوقوف على وضعية المؤسسات الصحية. والتي مست لحد الآن 299 مؤسسة، من أصل 655 مؤسسة. وأن هذه العملية متواصلة وتركزت حول طريقة التكفل بالمريض. بالإضافة كذلك إلى النظافة الإستشفائية والتسيير العام للمستشفى.

ومن أجل تكفل صحي ومثالي للمريض أوضح وزير الصحة. أنه سيتم إستلام بداية من هذه السنة عبر القطر الوطني 90 مستشفى مجهز بآخر المعدات الحديثة”.

من جانب آخر، كشف وزير الصحة، بأنه في إطار التكفل بالمريض داخل الوطن وعدم تحويله إلى الخارج. باشرت مصالحه بتعليمات من رئيس الجمهورية. بتشكيل مؤسسات إستشفائية متخصصة من خلال توفير المورد البشري والمعدات الطبية الحديثة. ومجهزة بمخابر حديثة لتكفل بالفحوصات التي كانت سابقا ترسل إلى الخارج”.

كما كشف الوزير، أنه لأول مرة في إفريقيا تم تجهيز مصلحة الطب الشرعي على مستوى مستشفى الجامعي مصطفى باشا بتجهيزات حديثة. مضيفا أن مصلحة الأشعة هي الأخرى تعززت بجهازين لتصوير بالرنين المغناطيسي الذي يسمح الكشف على أدق الأمراض”.

وفي إطار الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين لتحسين وضعية القطاع، أوضح الوزير، أنه تم فتح أبواب الحوار أمام كل النقابات الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية. بالإضافة كذلك إلى أنه إستمع لانشغالاتهم وهو ما سمح من تحرير مجموعة من القوانين الأساسية التي سيتم تقديمها للوظيف العمومي للمصادقة عليها.

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