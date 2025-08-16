وزير الصحة: تشييع جثامين ضحايا حادث الحافلة اليوم

قال وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن ضحايا حادث سقوط الحافلة بوادي الحراش بالعاصمة، ينحدرون من عدة ولايات، منهم 13 ضحية من العاصمة، وسيتم نقل جثامينهم اليوم.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي، على هامش زيارته للضحايا بمستشفى مصطفى باشا، أنه سيتم تشييع جثامين الضحايا اليوم السبت.

وأضاف سايحي، أن 13 ضحية ستشيع جنازاتهم بالعاصمة وسيحضر التأبين، فيما سيتم التكفل بنقل الباقيين لتشييعهم بمسقط رأسهم.

ومن جهة أخرى، قال الوزير، أن 13 مصابا يتلقون الرعاية اللازمة حاليا، بمستشفى زميرلي بالحراش.

كما أكد أنه قد تم التكفل بالمواطنين الذين دخلوا الوادي لتقديم يد المساعدة، ولا خطر عليهم، حيث يبلغ عددهم 10 مواطنين وهم في صحة جيدة.

وأشار الوزير، إلى تواجد فتاتين في مستشفى زميرلي، تم إنقاذهم من طرف المواطنين، وهم في صحة جيدة.

هذا وأشاد وزير الصحة، بالدور الفعال والفوري للمؤسسة العسكرية للتكفل بجرحى حادث الحراش، على مستوى مستشفى عين النعجة.