قناة النهار وزير الصحة: تعليق الدراسة جاء بقرار من رئيس الجمهورية خوفا من تفاقم الوضع بقلم قناة النهار نشر في 05 فيفري 2022 - 21:06 لقاء خاص شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: وزير الاتصال للنهار.. الجزائر أصبح لديها فائض في اللقاحات رابط دائم : https://nhar.tv/E2imh اقرأ أيضا الطبخ عند الرجال.. واحد يبدع في شربة فريك والحاج اختصاصه طعام بمرقة حمرا قناة النهار 25 جانفي "أنصار الخضر : "سليماني جا يتيري البالون تيرا التراب وطاح.. ابعثولنا راقي قناة النهار 17 جانفي "مريض بـ كورونا :" درت التلقيح وراني الحمد الله لاباس ماعنديش أعراض كبيرة قناة النهار 05 فيفري طقس.. أجواء باردة وتشكل الجليد في هذه المناطق أخبار الجزائر 18 جانفي زين عامر: نتمنى يسجل سليماني ويحتفل كما إحتفل في 2014 قناة النهار 19 جانفي المسيلة: عشاق الدراجات النارية.. خرجات إستعراضية نهاية كل أسبوع ببوسعادة قناة النهار 29 جانفي بومرداس: توقيف 12 شخصًا وحجز سلع بقيمة 400 مليار سنتيم! أخبار الجزائر 01 فيفري رئيسة دائرة عين ولمان: ترحيل العائلات المتضررة إلى بيت الشباب قناة النهار 02 فيفري بعد الإقصاء من الكان .. رياض محرز يوجه رسالة قوية للشعب الجزائري قناة النهار 20 جانفي رمي الكمامات المستعملة في الشارع قنابل فيروسية تهـدد الصحة العامة قناة النهار 24 جانفي