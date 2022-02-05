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قناة النهار

وزير الصحة: تعليق الدراسة جاء بقرار من رئيس الجمهورية خوفا من تفاقم الوضع

بقلم قناة النهار
وزير الصحة: تعليق الدراسة جاء بقرار من رئيس الجمهورية خوفا من تفاقم الوضع
لقاء خاص
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