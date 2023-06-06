وزير الصحة: تعليمات إلى العيادات الخاصة لتقليص العمليات القيصرية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أنه تم توجيه تعليمات إلى العيادات الخاصة بتقليص العمليات القيصرية إلا في حالة التدخل الطبي المستعجل.

وشرع وزير الصحة في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية مرفوقا بوفد وزاري هام. وكان في إستقبال وزير الصحة والي الولاية يد جهيد موس وعددا من السلطات المدنية و العسكرية.

كما تبادل الطرفان الحديث حول الآفاق المستقبلية للقطاع في الولاية. وفق رؤية ترتكز على خارطة الطريق التي انتهجتها الوزارة . لتطوير و عصرنة القطاع بهدف تحسين الخدمات الصحية عبر كامل التراب الوطني.