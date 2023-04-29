وزير الصحة.. تعليمات للتكفل الأحسن بصحة المستخدم في قطاع الصحة

قال وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن الوزارة في العديد من المرات تسدي تعليمات صارمة للاهتمام بصحة المستخدم الذي يعتبر الأساس في هذا القطاع الحساس.

وقال وزير الصحة في الكلمة التي ألقاها بمناسبة إطلاق الطبعة الـ19 لليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل ، أن هناك مجهودات من طرف قطاعي الصحة والعمل، وتناسق كبيرن للتكفل بمستخدمي الصحة ،وهذا في إطار الاهمية البالغة التي توليها الدولة للصحة في العمل .

وقال الوزير أن أسس التنظيم الصحي تعتمد على الصحة الجوارية التي تهتم بالأساس بالوقاية ،والمؤسسات الإستشفائية التي تعتمد على العلاج. والبحث المستمر على مستوى طب العمل الذي يعتبر محورا.

وختم الوزير قوله أن الوزارة مجندة مع وزارة العمل لخدمة هذا القطاع ،والتكفل الأمثل بالمستخدم ووضعه في ظروف حسنة ومناسبة.