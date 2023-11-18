وزير الصحة: تعميم الطبيب المرجعي على كل الولايات

شدد وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، على ضرورة تعميم الطبيب المرجعي على كل الولايات للتشخيص المبكر للأمراض وحماية الأفراد قبل أن تتفاقم حالاتهم الصحية.

وأورد الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على إحياء اليوم العالمي لداء السكري: “لو أعدنا النظر في الطبيب المرجعي، لنجحنا في كل الأمراض”.

وأوضاف الوزير: “قمنا بتجربة وقانون الصحة يتكلم عن ذلك للطبيب المرجعي، سنعممها على كل الولايات. سيسمح هذا الإجراء بفتح الباب الأول الذي يحمي الأفراد قبل أن تتعقد أمورهم ويذهبون إلى المستشفى”.

وأضاف بالقول: “يجب أن نعيد النظر في مسألة عمل الطبيب المرجعي والطبيب العام”.

وحول داء السكري، أكد الوزير، أن وزارة الصحة إتخذت عدة إجراءات للوقاية منه، أهمها التوعية والوقاية.

وأورد سايحي: “التحدي كبير جدا، يتوجب علينا الاهتمام البالغ بكل هذه الآفات التي أصبحت تشكل عبئا على المجتمع”.

مشيرا إلى تنظيم ورشات عمل في الخصوص، على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية. والتي تخصص لها دورات لتحديد نفقات تتحملها المصالح الاستشفائية.