وزير الصحة: تعميم عمليات التفتيش والمعاينة لكل المؤسسات الصحية عبر الوطن

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن تعميم عمليات المعاينة والتفتيش الخاصة بوضعية المؤسسات الصحية على كامل التراب الوطني. كما أن التقارير النهائية للفرق المشرفة على العملية سترفع إلى مجلس الوزراء.

وقال وزير الصحة في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني الأول حول “تحسين نوعية واستعمال التجهيزات الطبية”. أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. باشرت فرق المعاينة التي تم تشكيلها للوقوف على وضعية المؤسسات الصحية عملها الأسبوع الماضي ولا تزال العملية متواصلة. مشيرا إلى أنه تم “ابتداء من أمس الاثنين، تعميم عمل هذه الفرق على كافة المؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني”.

وأضاف وزير الصحة، أن التقارير النهائية المنبثقة عن عمل فرق المعاينة “سترفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيها”.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، بإعداد عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة”.