وزير الصحة: تلقيح الكبار يحمي الأطفال من خطر كوفيد19

قال وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم السبت، أن تلقيح الكبار يحمي الأطفال من خطر الإصابة بفيروس كورونا والمتحور الجديد دلتا الذي أصبح يصيب الكبار والصغار على حد سواء.

وأكّد وزير الصحة، خلال إشرافه اليوم على انطلاق أكبر حملة تلقيح عبر الوطن، أن التلقيح هو الوسيلة الوحيدة الموجودة حاليا لمواجهة وإطفاء الوباء بعد مرور 3 موجات أخرها كانت الأخطر.

وكشف الوزير بن بوزيد، أن الهدف من هذه الحملة الوطنية هو تلقيح 70% من المواطنين من أجل بلوغ مناعة جماعية واكتساب حماية فعالة ضد الفيروس تمكننا من العودة للحياة العادية في أقرب الآجال.