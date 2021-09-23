وزير الصحة: تلقيح 50 بالمائة من المواطنين ضد فيروس كورونا

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أنه لا بد من تعزيز الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين لمواجهة الفيروس. مضيفا أنه تم الوصول إلى تلقيح 50 بالمائة من المواطنين

وأضاف الوزير خلال كلمة له بمناسبة إجتماعه مع عدد من الوزراء لتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح. أنه خلال الموجة الثالثة التي ضربت الجزائر في جويلية الفارط. أصبحت عملية التلقيح كبيرة، حيث تم التوصل إلى 250 ألف لقاح.

وكشف في ذات السياق، أن بعض الدول أقرت أن المناعة تكون بتلقيح 30 بالمائة من المواطنين. مضيفا أنه في الجزائر وصلنا إلى تلقيح أكثر من 50 بالمائة من المواطنين ضد فيروس كورونا. مشددا على ضرورة التلقيح في كافة القطاعات من أجل تفادي الموجة الرابعة.