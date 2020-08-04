وزير الصحة: تلقيح 75 بالمائة من المواطنين يمكنه وضع حد للوباء

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الرئيس الصيني شخصيا صرح بأن الجزائر ستكون من الأوائل في الحصول على اللقاح الذي ستنتجه بلده.

وأضاف الوزير اليوم الثلاثاء، أنه ليس من الضروري تلقيح 100 بالمائة من المواطنين، خاصة وأن الخبراء يقولون أن تلقيح 75 بالمائة من المواطنين يمكنه وضع حد للوباء.

وعن الفئة المعنية بالتلقيح، كشف الوزير أن الأطقم الطبية و كل من يتواجد في الصفوف الأولى لمحاربة الوباء سيكونون أول من سيخضع للتلقيح، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة سيكونون أيضا ضمن الأوائل الذين سيخضعون للتلقيح، مؤكدا في ذات السياق، أن هذا لا يعني أن الفئات الأخرى لن تخضع للتلقيح ضد كورونا.