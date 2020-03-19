وزير الصحة: تم إتخاذ إجراءات قبل وصول كورونا إلى الجزائر

كشف وزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد أن الجزائر قامت بإجراءات قبل وصول الوباء إلى الوطن.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال الوزير أن الوباء لما أنتشر في اوروبا والعالم لم يكن في الجزائر ونحن إتخذنا إجراءات قبلهم.

كما صرح البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد أن تم أخذ إستعدادات فيما يخص العمال وكذا المستفيات.

وفيما يخص المصابين بهذا الوباء قال البروفيسور بن بوزيد كلهم جاؤوا من خارج الجزائر

وفي ذات السياق اشار الوزير أنه من خلال الإجراءات التي أمر بها رئيس الجمهورية كغلق الحدود والمدارس وأودوار الحضانة

كما امر الرئيس بغلق المساجد ومنع التجمعات والمسيرات يمكننا الحد من إنتشار الوباء القادم من الخارج والتعامل مع المصابين الحاليين.

ووجه الوزير نذاء للمواطنين إلى توقيف التهويلات وتحديد تنقلاتهم وكذا التجمعات وتبقى الوقاية خير علاج.