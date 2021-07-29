وزير الصحة: تنصيب أجهزة لصناعة الأكسيجين عبر كل المستشفيات قريبا

قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أنه ليس لدينا مشكل في الأسرة حاليا. وحتى الأكسيجين هناك نقص بالرغم من الإنتاج الكبير للوحدات غير أن إرتفاع عدد الإصابات زاد من تأزم الوضع.

وأضاف الوزير، خلال إطلاق حملة لتلقيح المجاهدين رفقة وزير المجاهدين، أن هناك خلية على مستوى الوزارة الأولى من أجل التنسيق مع المستشفيات. مؤكدا أن هذه الموجة كانت مفاجأة نظرا لسرعة إنتشار الفيروس. حيث سيتم قريبا إقتناء مولدات الأكسجين وجلب خزانات كبيرة لحمل الأكسيجين عن طريق البواخر.

وأوضح في ذات السياق، أنه سيتم قريبا تنصيب أجهزة عبر كافة المستشفيات تسمح من خلالها أن تكون المستشفيات مستقلة في صناعة الأكسجين بنفسها عن طريق تلك الأجهزة والمولدات. مؤكدا أن إرتفاع الإصابات سببه وضعية الفيروس الذي ينتشر بسرعة وعدم إحترام التوصيات. واتباع إجراءات الوقاية