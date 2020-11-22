وزير الصحة: تنصيب لجنة لمراجعة قوانين أسعار التحاليل الطبية

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه سيتم رفع كافة إنشغالات الطاقم الطبي والوقوف على كل النقائص التي يعانون منها.

وأضاف الوزير في زيارة تفقدية الى مصلحة كوفيد -19 بمستشفى بني مسوس، أن المشكل المطروح هو عدد أسرة الإنعاش.

وأوضح بن بوزيد، أن تحاليل “pcr” تقام حاليا لمن يمتلك الأعراض الظاهرة فقط، خاصة وأن عدد الإصابات اليوم تجاوزت الألف.

وقال الوزير، أن هناك لجنة تعمل على مراجعة القوانين الخاصة بالتحاليل، ونتأسف على من يتاجر بها في هذا الوضع.

وأكد بن بوزيد، أنه سيتم إقتناء اللقاح لما يكون جاهزا وتكون نتائجه مؤكدة من طرف منظمة الصحة العالمية.

وكشف في ذات السياق، أنه تم إمضاء عقد وعندما يجهز اللقاح سيكون عندنا بحول الله