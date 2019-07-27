وزير الصحة حول وفاة امرأتين حامل “لا أصدق أحدا والتحقيقات ستكشف الأسباب”

قال وزير الصحة، محمد ميراوي إنه تم إيفاد لجنة تحقيق مكونة من مفتشين إلى ولاية المسيلة، حيث تم فتح تحقيق مباشرة لمعرفة اسباب وفاة امرأتين حامل.

وأوضح الوزير، اليوم السبت، أنه تم إيفاد خبراء أيضا، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وفاة امرأتين أثناء وضعهما الحمل بمستشفى المسيلة.

وصرح الوزير ” أنا لا أصدق أحدا، التحقيقات هي التي تحدد سبب الوفاة، رغم أن الطبيب أكد أن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات فقط لحالتهن الصحية”.

وفي ذات السياق، أشار وزير الصحة، أن المؤشر كشف عن تسجيل وفاة 475 امرأة حامل في كل 100 ألف حالة.