وزير الصحة: خصصنا وحدات إنعاش في كل المستشفيات لاستقبال المصابين بكورونا

كشف وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد عن تخصيص مصالح دائرته الوزارية لوحدات إنعاش لاستقبال المصابين بفيروس كورونا وحتى من يعانون من صعوبة في التنفس

وأكد بن بوزيد أنه ومن بين الغجراءات التي تم اتخاذها هو فتح فروح معهد باستور الجهوية لإجراء التحاليل والتشخصي، بالإضافة إلى الإتفاق مع القطاع الخاص لتوفير كل مراكز التصوير بالأشعة ووضعها تحت وصاية وزارة الصحة بالمجان لإجراء عمليات التشخيص للمواطنين.

كما كشف وزيرة الصحة عبد الرحمن بن بوزين عن قيام وزارة العمل و التشغيل والضمان الإجتماعي بوضع كل مراكز التشخيص و التصوير التي تتبع تحت وصاية وزارة الصحة.