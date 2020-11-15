وزير الصحة: داء السكري مشكلة حقيقية و14.4 بالمائة من البالغين مصابون به

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، إن داء السكري يشكل مشكلة حقيقية على الصحة العمومية.

وكشف الوزير، في كلمة له خلال إشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي لداء السكري، أن نسبة إنتشار داء السكري في الجزائر لدى البالغين بلغت نسبة 14.4 بالمائة، اي حوالي 2.8 مليون شخص.

وأضاف بن بوزيد، أنه قد تم إقرار أن داء السكري مرض مزمن ومعيق، يعرض الأسر والدول إلى مخاطر جسيمة.

وأكد الوزير، إن داء السكري من نوع 2 هو مشكلة حقيقية للصحة عبر العالم، حيث يبلغ عدد الأشخاص البالغين المصابين بهذا الداء عبر العالم 520 مليون شخص.

بينما يبلغ عدد الأطفال والمراهقين المصابين بهذا الداء مليون مصاب ويتوقع أن يصل إلى 682 مليون مصاب بالداء عبر العالم، في علم 2030.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن اليوم العالمي لداء السكري يحمل هذه السنة شعارا عالميا وهو السكري والممرضون، وشعارا وطنيا وهو السكري وفيروس كورونا يمكن تفاديهما.

ووجه الوزير، بهذه المناسبة، رسالة شكر إلى ممثل وممثلة المنظمة العالمية للصحة على تلبية الدعوة وإلى كل الخبراء المكلفين بإدارة أزمة كوفيد 19.

مضيفا إن هذا اليوم، يعتبر مبادرة عالمية للرد على المخاوف المتعلقة بتزايد مرضى السكري عبر العالم، وفرصة للتأكيد على التطبيق الصارم لتصريح جمعية الأمم المتحدة حول الوقاية من الأمراض غير المتنقلة.

وكشف بن بوزيد، إن وزارة الصحة، تبنت شعارا يجمع بين داء السكري وكورونا، في يوم تحسيسي حول سبل مكافحتها وامكانية تفاديها خصوصا للمصابين بمرض السكري.

بالإضافة إلى تكثيف عملية التحسيس، لتبني نمط عيش خاصة لمرضى السكري.

وتعزيز الإجراءات التي تهدف إلى تقليص عوامل الخطر، من خلال اعتماد سلوكات صحية لتقوية المناعة وتفادي السكري، يضيف الوزير.