وزير الصحة: رفع عدد الأطباء الأخصائيين في الإنعاش وطب النساء

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم الخميس، أن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة. يتضمن تدابير وإجراءات تصب في صالح مستخدمي القطاع، لاسيما ما تعلق بتثمين مسارهم المهني.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. قال وزير الصحة، أن القانون الأساسي المرتقب يتضمن تدابير وإجراءات تصب في صالح مستخدمي قطاع الصحة وستتكفل بتثمين مسارهم المهني.

كما أشار سايحي، إلى أنه سيتم العمل على رفع عدد الأطباء الأخصائيين. لاسيما المختصين في الأشعة والإنعاش وطب النساء. مضيفا أنه سيتم أيضا منحهم تحفيزات وامتيازات من خلال القانون الأساسي للقطاع.

وفي رده على أسئلة تتعلق بتوفير المرافق الصحية ببعض البلديات بولايات المسيلة، مستغانم وتبسة. جدّد الوزير التأكيد على الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. لاسيما من خلال انجاز المستشفيات والعيادات المتخصصة وتسجيل مشاريع صحية جديدة، ناهيك عن المشاريع التي بلغت نسبة متقدمة من الإنجاز.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور