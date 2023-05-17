وزير الصحة: رقمنة القطاع يُسهّل الوصول إلى خدمات صحية عبر الوطن

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي على أهمية الإسراع في رقمنة المنظومة الصحية بما يساعد على تلبية الإحتياجات الملحة للسكان.

وأشار وزير الصحة خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية غرداية إلى أهمية الإسراع في إرساء منظومة صحية رقمية. بما يساهم في تمكين المواطنين من الإستفادة من امتيازات منظومة صحية ناجعة مزوّدة بوسائل رقمية للتشخيص السريع وضمان تكفل صحي عصري”.

وأضاف وزير الصحة سايحي، أن رقمنة نشاط قطاع الصحة يندرج في إطار السياسة الصحية التي اعتمدتها الوزارة الوصية والرامية إلى تطوير المنشآت الإستشفائية. بما يسمح بتقريب عروض العلاج من السكان وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية عبر كافة مدن الوطن.

ولدى معاينته المستشفى الجديد بدائرة القرارة وتطلب تكلفة مالية بقيمة 2.8 مليار دج، حث الوزير المهنيين بهذا المرفق الطبي على الحرص بخصوص صيانة التجهيزات. مشيرا إلى أن السلطات العمومية بذلت جهودا معتبرة لتوفير المنشآت والتجهيزات الأكثر تطورا. و من الواجب السهر للمحافظة عليها وصيانتها.

كما شدّد وزير الصحة على ضرورة إستعمال التكنولوجيات الرقمية في قطاع الصحة وإدراج ملف طبي رقمي مشفر ويحمل رقما خاصا لهويته الصحية الوطنية صالحا مدى الحياة. مبرزا أهمية التواصل بين مختلف المنشآت الصحية عبر الوطن. بهدف الدخول إلى قاعدة المعطيات المؤمنة للمرضى من أجل ضمان تكفل أفضل.

وأشار وزير الصحة إلى أن الرقمنة التي ستمس أيضا الإجراء الطبي للكشف والتشخيص وأيضا المنتجات الصيدلانية. ستسمح باقتصاد الوقت والجهود والأموال ومكافحة التبذير. قبل أن يشدد على أهمية مضاعفة الجهود بهدف استكمال مسار رقمنة المنظومة الصحية.

من جهته أعلن وزير الصحة عن مراجعة الخريطة الصحية للولاية “قريبا”. مع اقتراحات إنجاز وحدات للإستعجالات على الطريق الوطني رقم 1 بالمنصورة جنوبا وزلفانة شرقا. للتكفل خاصة بمستعملي هذا المحور سيما أثناء وقوع حوادث المرور .

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