وزير الصحة سايحي يؤكد الحرص على دعم الأسلاك المشتركة وسلك الإدارة الصحية

أكد وزير الصحة ، عبد الحق سايحي، اليوم السبت من تيبازة، الحرص على دعم الأسلاك المشتركة، العاملين في القطاع وسلك الإدارة الصحية، التي تعمل في إطار منسجم مع بقية مكونات الأسرة الصحية .

وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح ملتقى وطني حول “التخدير والإنعاش” على مستوى المعهد الوطني لتكوين شبه الطبي “المجاهد بلقاسم هلال” وذلك بمناسبة زيارة عمل وتفقد للولاية، أن الأسلاك المشتركة “تعمل في إطار منسجم مع بقية أفراد الأسرة الصحية”،مؤكدا دعمه لهذه الأسلاك وللمشاريع التي تخصها المتواجدة على مستوى الوظيفة العمومية.

وبالمناسبة ثمن الوزير سايحي مصادقة مجلس الوزراء، مؤخرا على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي الذي يعد-مثلما قال–“انجازا كبيرا”، مبرزا أن الجزائر”لم تشهد منذ سنوات قانونا مماثلا ، حيث منح المكانة اللائقة لمنتسبي هذا القطاع الذي يتجه نحو التميز”.

وكان الوزير قد استهل زيارته لولاية تيبازة ، بمعاينة المؤسسة الاستشفائية العمومية، “الشهيد تقزايت عبد القادر”، حيث وقف على مستوى الخدمات الصحية،سيما بمصلحة الاستعجالات الطبية ووحدة الفرز وذلك بعد تهيئتها وتجهيزها بأحدث المستلزمات.

وطاف الوزير بمختلف مصالح المستشفى وذلك برفقة والي ولاية تيبازة، علي مولاي،حيث جدد التأكيد على ضرورة تعميم استخدام الرقمنة و توفير خدمات ترتقي إلى تطلعات المواطنين.

كما زار سايحي والوفد المرافق له العيادة متعددة الخدمات لتيبازة “بوريش مروان”، أين أكد على ضرورة إعادة تأهيلها خاصة في ظل توفر الغلاف المالي المخصص، حاثا على أهمية تعميم استخدام الرقمنة في مختلف مصالحها.