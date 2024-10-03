وزير الصحة: ستصل طائرة محملة بالأدوية إلى تيمياوين غداً

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي عن وصول 900 علبة من الأدوية إلى تيمياوين. في انتظار وصول طائرة محملة بـ 1300 علبة دواء إلى تيمياوين غداً.

وخلال معاينته للوضعية الصحية، قال الوزير إن الوباء في تراجع، إذ تم تسجيل 19 حالة فقط في تيمياوين اليوم.

وجاء هذا التراجع والتحكم في الوضعية بفضل مجهودات الأطباء والممرضين، يضيف الوزير.

وأشار الوزير إلى أن رئيس الجمهورية أسدى تعليماته للتحكم في الوضع منذ أول يوم. والدولة لم تتأخر في توفير كل ما يساهم في القضاء على الوباء.

واكد الوزير أن التلقيح يجب أن يشمل كل الفئات صغاراً وكباراً. مشيراً إلى أن التلقيح متاح للجميع حتى لرعايا دول الجوار الموجودين في الجزائر.

وأسدى الوزير تعليمات بتلقيح الجميع دون استثناء، خاصة ضد الدفتيريا المعدية جدا.