وزير الصحة: سجلنا إصابات كورونا وسط التلاميذ وهذا ما قررناه بشأن تلقيحهم

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الجمعة، تسجيل إصابات بفيروس كورونا وسط تلاميذ المدارس.

وقال الوزير ” سجلنا إصابات كورونا وسط التلاميذ في المدارس. ولهذا قررنا بالتشاور مع وزارة التربية الوطنية تقديم العطلة المدرسية”.

وأضاف بن بوزيد “التلقيح ضروري جدا في ظل استمرا هذه الجائحة العالمية وظهور متحورات جديدة أكثر انتشارا من سابقاتها”.

كما تابع وزير الصحة “لدينا 13 مليون جرعة مخزنة مضادة لفيروس كورونا. كما لدينا 8 ملايين جرعة جديدة هذا الشهر”.

وبخصوص سلالة اوميكرون، أفاد عبد الرحمان بن بوزيد أن هذه السلالة لم تظهر حاليا بالجزائر.

وقال وزير الصحة “هذه السلالة لم تتسبب في وفاة أحدهم لحد الساعة، إلا أنها الأكثر انتشارا. وبخصوص الجزائر، فإن السلالة الحالية الأكثر انتشارا هي دلتا”.

وفي حديثه عن تلقيح الأطفال أفاد بن بوزيد “استضفنا أمس الخبراء واللجنة العلمية بخصوص هذا الموضوع. ونحن نتابع ما يحدث في العالم بهذا الخصوص. وننتظر تقرير منظمة الصحة العالمية حول تلقيح الأطفال ضد الوباء لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

للتذكير، أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها عن تعديل موعد عطلة الشتاء من الخميس 9 ديسمبر إلى السبت 1 جانفي 2021. وهذا التعديل في موعد العطلة يشمل الأطوار الثلاثة بكل المناطق والولايات.

كما أوضح بيان الوزارة أن مواصلة العمل بين 12 إلى 16 ديسمبر بالنسبة للأساتذة وموظفي إدارة المؤسسات التربوية. كما ان مواصلة العمل تخصص لإنجاز الأعمال المرتبطة بنهاية الفصل الأول مثل تصحيح أوراق الاختيار وعقد مجالس الأقسام وحجز العلامات في الأرضية الرقمية إلى غاية الانتهاء منها.

من جهة اخرى قررت الوزارة تنظيم يوم مفتوح لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليمهم كشوف العلامات الخاصة بأبنائهم. بالإضافة إلى اليوم المفتوح لاستقبال الأولياء يكون يوم الخميس 16 ديسمبر من التاسعة صباحا إلى 14.00

كما أشار بيان الوزارة إلى تنظيم حملة تلقيح واسعة ومكثفة على مستوى كل المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الأسبوع من الأحد 12 إلى الخميس 16 ديسمبر.

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