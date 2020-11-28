وزير الصحة: سنختار اللقاح المناسب لكورونا في غضون الأسبوع المقبل

طمأن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، المواطنين، بأن الوزارة تدرس مع المجلس العلمي والمخابر والسفارت، اختيار اللقاح المناسب لفيروس كورونا.

وكشف الوزير، خلال ندوة صحفية له على هامش زيارته لولاية بومدراس، أنه سيتم اختيار اللقاح في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأكد بن بوزيد، إن الجزائر لديها اتصالات عبر السفراء، مع عدة مخابر في العالم.

مضيفا أنه قد كان لديهم لقاءات مع عدة سفراء، على غرار سفراء الصين وبريطانيا وروسيا، مما سمح لهم بتجميع معطيات ومعلومات عن لقاحاتهم ضد الفيروس التاجي.

وحول اختيار اللقاح المناسب، قال الوزير أن هناك جانب تقني، فمثلا بعض اللقاحات يتلقى فيها المريض الفيروس داخل الدم ثم يكون مضادات، وهناك لقاحات يتلقى فيها اللقاح داخل الخلايا.

وطمأن الوزير، المواطنين، أن الجزائر منظمة ومحمية خصوصا مع انضمامها لمنظمةكوفاكس، مع أكثر من 180 دولة، للعمل مع بعضها البعض من أجل الحصول على اللقاح بأحسن سعر.