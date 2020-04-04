وزير الصحة: سننقل المصابين بكورونا من المستشفيات الى فنادق خاصة.. لا يمكننا التكفل بالجميع في المستشفى

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، ان مصالح الوزارة لديها خطة من ضمان معالجة اكبر عدد ممكن مم المصابين بفيروس كورونا، وذلك بنقلهم الى فنادق خاصة واخراجهم من المستشفيات.

وقال وزير الصحة اليوم السبت في تصريح للتلفزيون العمومي، انه على المواطنين تفادي التنقل الى المستشفى والاكتفاء بالاتصال.

وقال : عندنا خطة لاخراج المصابين بالكورونا الى فنادق والابقاء على الحالات الصعبة والتي في الانعاش فقط، مانقدروش نتكفلو بكامل الناس”

واضاف: دول كبرى متطورة بامكانيات هائلة وماقدروش”

وتابع قائلا: ” لازم الجزائريين يتحدو وينعزلوا لتفادي الاسوء، خلونا نخدمو بتكليف الرئيس اعطالنا ميزانية كبيرة جدا ونحن نشتغل عليها”

وأكد أنه في حال لم يساعد المواطنون الدولة في التغلب على فيروس كورونا ولم ينفذوا التعليمات فان الخطر يزداد كل يوم.