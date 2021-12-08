وزير الصحة.. صب الشطرين الـ6 والـ7 من المنحة عند الإفراج عن الغلاف المالي

استقبل البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة في مقر الوزارة أعضاء التنسيقية الوطنية لنقابات الصحة. كما تظم التنسيقية كلا من النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومي.

إضافة إلى النقابة المستقلة للبيولوجيين في الصّحة،نقابة الممرضين الجزائريين، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي. والنقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، النقابة الوطنية المستقلة للقابلات الجزائريات في الصحة العمومية.

كما أشار الوزير، خلال هذا الاجتماع، أن الشطرين”السادس والسابع” من منحة كورونا سيتم صبها بمجرد الإفراج عن الغلاف المالي. في حين ذكر أعضاء التنسيقية الوطنية لنقابات الصحة بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أقرها لصالح مهنيي القطاع. وعلى رأسها مراجعة القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الصحية والنظام التعويضي، التأمين الشامل، امتيازات التقاعد. بالإضافة إلى تخصيص منحة لعائلات عمال القطاع المتوفين جراء الوباء (رأسمال الوفاة).

وأكد الوزير، خلال المحادثات على حرص القطاع على التواصل والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين. كما شدّد على أنه تم دراسة جملة الملفات والانشغالات المعبر عنها وعرضها على الحكومة. في حين التزم الوزير ببذل أقصى الجهود في سبيل تحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة.

ومن جانبه، أشار الوزير، أن اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب نقابات الصحة تبذل أقصى ما في وسعها لتحسين الأوضاع. وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة كما أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما جدّد من جهته، أعضاء التنسيقية الوطنية للنقابات على ضرورة أخذ مطالبهم بعين الاعتبار في القريب العاجل. خاصة تلك المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية.

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