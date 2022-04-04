وزير الصحة: صب منحة كورونا لعمال القطاع يوم الخميس

إجتمع وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد وزير الصحة على المدراء الولائيين عن المنحة الإستثنائية الخاصة بكوفيد-19 لفائدة مستخدمي القطاع. مؤكدا أن كل الإجراءات الخاصة بهذه العملية قد تم استكمالها. كما دعا مدراء الصحة والمؤسسات الإستشفائية التابعة التي لم تسدد بعد المنحة إلى ضرورة صبها وفق الآجال المحددة وهي يوم الخميس القادم.

واستهل الوزير الإجتماع بالتأكيد على أن الوضعية الصحية الحالية بسبب فيروس كوفيد-19 مطمئنة ومتحكم فيها. على ضوء التراجع الكبير المسجل في عدد الإصابات مع عدم تسجيل أي حالة وفاة.

وأشار الوزير إلى أن هذا الإستقرار دفع بالجزائر إلى رفع بعض الإجراءات الاحترازية بالمساجد. وهو الأمر الذي تزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل. مع ضرورة الإبقاء على الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الفيروس.

كما جدّد الوزير تأكيده بعد الإستماع للعروض المقدمة من قبل مدراء الصحة للولايات على ضرورة التسريع في وتيرة الأشغال بهدف تسليمها في الآجال المعلن عنها. خاصة تلك المتعلقة بإنشاء مراكز خاصة بالإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات. بالإضافة كذلك إلى تهيئة العيادات المتعددة الخدمات المتواجدة عبر كامل التراب الوطني وجعل عدد منها يعمل بنظام 24/24سا.

كما شدّد وزير الصحة على ضرورة إستدراك التأخر المسجل في انجاز عدد من المشاريع بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19. مؤكدا على أهمية تدشين أكبر عدد منها خلال السداسي الأول من العام الجاري على غرار المشاريع الجاري إنجازها على مستوى كل من برج بوعريريج، أم البواقي،سوق أهراس و غرداية.

وفي سياق متصل،دعا الوزير مدراء الصحة إلى احداث التغييرات اللازمة على مستوى مختلف المؤسسات الصحية. خاصة ماتعلق منها بمصالح أمراض النساء والتوليد، مشددا على الرفع من عدد الأسرة لتمكين اكبر عدد من الحوامل من الحصول على هذه الخدمات.