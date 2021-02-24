وزير الصحة: طائرة محملة بكميات معتبرة من اللقاح المضاد لكورونا ستحل بالجزائر اليوم

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، إنّ طائرة محملة بكمية معتبرة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستحل بالجزائر اليوم.

وأضاف الوزير اليوم خلال كلمته ّ على هامش تسلم هبة من عند جمعية العلماء المسلمين، أن طائرة أخرى ستحل بالجزائر نهاية الشهر محملة بمئات الألاف من اللقحات.

وأكد ذات المسؤول الحكومي، أن الوضعية المتحكم فيها اليوم جاءت بفضل جهود الأطقم الطبية ومساهمة كل الجزائريين والمجتمع المدني.

وأكد بن بوزيد أن تم توزيع 132 تعليمة من خلال المجلس العلمي واللجنة على كافة الأطقم الطبية وتم التقيد بها، وهو ما ساهم في تحسن كبير للوضعية الوبائية.

وأضاف الوزير، أن الأشخاص الذين يخضعون لتنفس اصطناعي تناقصوا، الفيروس تغير وظهرت سلالات جديدة.

مشيرا إلى أن الاجراءات الوقائية هي أفضل طريقة للقضاء على الوباء.