وزير الصحة: عدد وفيات كورونا صحيح وارتفع في الأسبوع الأخير لعدم إحترام الحجر

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إنّ معطيات وباء جائحة كورونا، تتغير يوميا، مؤكدا أن قطاعه لا يزال مجندا.

وأورد الوزير، خلال إجابته على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس، أن الأطباء تعبوا لطول المدة، وعدم امتثال المواطنين لإجراءات الوقاية.

وحول وفيات الفيروس التاجي، قال المسؤول الأول عن القطاع، أن قد تم إحصاء ضحايا الفيروس الذين توفوا خارج المستشفيات، لحماية المواطنين، لأن الشفافية مهمة.

مؤكدا أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي، والتي أعلنت عنها اللجنة المكلفة بمتابعة تفشي الوباء، صحيحة، لأن رئيس الجمهورية، ركز على الشفافية.

وأشار بن بوزيد، على أن عدد وفيات الفيروس التاجي، إرتفع في الأسبوع الأخير، لعدم إحترام إجراءات الحجر الصحي.