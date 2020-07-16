وزير الصحة: على المواطنين مساندتنا والالتزام بالتدابير الوقائية يومي العيد

طلب وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، من المواطنين مساندة القطاع، في هذا الوقت الصعب.

وأضاف الوزير على هامش تسليم معدات طبية من طرف مجمع سوناطراك لوزارة الصحة، أن الجزائر تواجه كباقي دول العالم فيروس كورونا الذي يهدد الجميع دون استثناء.

مضيفا أن الجزائر عرفت تكاثف الجهود بين المواطنين، الذين جسدو المعنى الحقيقي لمبادئ التضامن والتآزر بين أفراد المجتمع الواحد.

وأوضح الوزير، أن هذه العملية تندرج في اطار سياسة الترابط القطاعي الذي يهدف إلى التناسق لمواجهة كورونا، خاصة وأن هذه الهبات سترفع من معنوياتنا ومن ظروف ومستوى التكفل بالمرضى ومن تآزر قطاعي في هبة ستكون عنوانها الجزائر.

كما شكر الوزير كافة مهنيي الصحة على المجهودات الجبارة وترحم على شهداء القطاع جراء اصابتهم بوباء كورونا.

وفي سياق ذي صلة، قال الوزير، أن النظام الصحي الجزائري يواجه بالتنسيق مع عدة وزارات مع المجتمع المدني وكل الجزائريين مجندين امام عدو واحد، داعيا الى تفادي الخلافات وتجنيد الطاقات لمواجهة هذا الفيروس الفتاك.

ودعا الوزير كافة المواطنين إلى التحلي بالوعي ومساندة الوزارة للتغلب على الوباء، من خلال التباعد وغسل اليدين ووضع الكمامة خاصة في العيد الاضحى أين يكثر التجمعات، بما ان لجنة الفتوى لم تمنع الذبح فيجب التقيد بالتدابير الوقائية والامتثال بالتوصيات وتفادي التجمعات.