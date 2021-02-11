وزير الصحة: عندنا مايكفي من الأسرة والأكسجين.. ولا أحد يعلم ماسيحدث بالنسبة لهذا الوباء

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أنه وعلى الرغم من استقرار الوضع الوبائي فإن لا أحد يعلم ما سيحدث بالنسبة لهذا الوباء.

وأضاف الوزير في تصريح له اليوم أن الجزائر لها مايكفي من الامكانيات في يتعلق بالأسرة و الأكسجين لكك بالموازاة مع ذلك يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة و الحذر.

وأضاف الوزير في تصريحه “جبت كل ولايات الوطن والوضع مريح بالنسبة لدرجة الوعي الذي أجده عند القائمين على الوضع”

وواصل بن بوزيد حديثه قائلا “انا فخور بما رأيته من مجهودات في مختلف ولايات الوطن، شيرا إلى أن جمعية علماء المسلمين ستمنح مصالح الوزارة 1500 وحدة اكسجين”

كما انتقد وزير الصحة بعض الأشخاص قائلا أنهم يصورون كل شيء بالأسود، على الرغم أن الوضع مستقر اتخذنا تداببر اللقاح للحد من الوباء.