وزير الصحة عن حرائق الغابات .. لا يوجد أي نقص في الأدوية

أكد وزير الصحة، وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي نقص في الأدوية.

كما أوضح وزير الصحة على هامش زيارته التفقدية لمستشفى زرالدة للحروق الكبرى، أن الأدوية الخاصة بالحروق متوفرة. مؤكدا عدم وجود أي أزمة في هذه النوع من الأدوية. مشيرا إلى إنشاء خلية أزمة على مستوة الصيدلية المركزية من أجل متابعة توفير وتوزيع كل الأدوية وإلى جميع الولايات المتضررة من حرائق الغابات.

وعاين وزير الصحة، خلال تواجده في مستشفى زرالدة الحالة الصحية للمصابين جراء حرائق الغابات عبر مختلف ولايات الوطن.