وزير الصحة عن مأساة الحراش.. لا يزال 13 مصابا بالمستشفى

قام اليوم الأحد، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بتفقد مصابي حادثة حافلة نقل المسافرين بمستشفى زميرلي بالعاصمة.

وكشف وزير الصحة لـ “النهار”، عن وجود حاليا 13 مصابا لا يزالون تحت الرقابة الصحية بالمستشفى.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الذين تدخلوا لإنقاذ المصابين، 7 منهم يخضعون للرقابة الصحية.

وأكد سايحي، أن الطاقم الصحي سيبقى مجند إلى غاية خروج كل المصابين.

للإشارة لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 24 آخرون إثر سقوط حافلة نقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.

وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة في واد الحراش، حسب ما أعلنه وزير الداخلية إبراهيم مراد.

وأكد وزير الداخلية، في تصريح للصحافة، أنه سيتم توزيع 100 مليون لعائلات ضحايا حاثة واد الحراش.

كما أضاف وزير الداخلية أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا في بيان رسمي.

وأكد مراد أن رئيس الجمهورية جد متأثر من الحادث ويتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة.

وأعلنت من جهتها، وزارة النقل، عن سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية، وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما جاء في بيان للوزارة، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.

وأضاف البيان، أنه سيتم سحب كل حافلات التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار التزام الحكومة الراسخ بتوفير نقل آمن، عصري، وذو جودة عالية لجميع المواطنين. مواصلةً للجهود الوطنية لتحديث أسطول النقل العمومي وتعزيز السلامة المرورية.