وزير الصحة: فتح مصالح الإنعاش بكل المؤسسات الإستشفائية

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن فتح مصالح للإنعاش بكل المؤسسات الإستشفائية عبرالوطن. وذلك لضمان تكفل جيد بالمرضى.

وأكد سايحي خلال إشرافه على تدشين مصلحة جديدة بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض المعدية الهادي فليسي بالقطار. على أهمية وجود مصلحة للإنعاش بمختلف المؤسسات الإستشفائية عبر القطر الوطني. وذلك للضمان التكفل الجيد بالمرضى من جهة ومواجهة أي طارئ قد يحدث. على غرار جائحة كوفيد 19 التي ضربت العالم خلال السنوات الأخيرة من جهة أخرى.

واعتبر وزير الصحة، أن المؤسسة الإستشفائية الهادي فليسي في حاجة ماسة إلى مصلحة الإنعاش. حيث تتوفر على كل المقاييس التي تساعد مهنيي الصحة على الممارسة الجيدة وتحسين الخدمة المقدمة للمريض. خاصة وأنها تحتوي على كل التجهيزات المتعلقة بهذا الإختصاص إلى جانب رقمنتها.

كما ذكر من جهة اخرى بان الوزارة عازمة على فتح مصلحة الإنعاش بجانب كل مصالح الإستعجالات الطبية عبر القطر الوطني لتفادي تنقل المرضى وكذا تخفيف الضغط على مهنيي الصحة.

ولدى أشارته إلى رقمنة قطاع الصحة، قال سايحي أنه تم تسجيل تقدما فيما يتعلق بالتكفل بالمرضى عبر العديد من المؤسسات. مضيفا أن الوزارة مصرة على مواصلة هذه العملية وفق توجيهات السلطات العمومية من اجل تحسين اكثر الخدمات المقدمة للمواطن بعد رقمنة ملف المريض ومتابعته اينما حل بمختلف مناطق الوطن وذلك للسماح للاخصائيين بضمان متابعة جيدة.

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