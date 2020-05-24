وزير الصحة: فتح ملف المواد الغذائية المسرطنة المستوردة قريبا

أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات البروفيسور بن بوزيد انه سيتم القيام بدراسات حول كل أنواع المواد الغذائية المستوردة.

وأوضح الوزير في تصريحه لوأج انه بالنظر الى أن البعض منالمواد الغدائية قد يكون عاملا من عوامل الإصابة ببعض أنواع السرطان في الجزائر.

كما اضاف الوزير أن هذا البرنامج الدولة تولي له إهتمام كبير سیما الجانب الوقائي من خلال إشراك كل القطاعات

وفي ذات السياق أشار الوزير الى طول مدة مواعيد العلاج بالأشعة، خاصة بولايتي الجزائر العاصمة والبليدة.

واكد الوزير أن هذا المشكل سوف يجد طريقه الى الحل بعد إطلاق الأرضية الرقمية الخاصة بهذا الموضوع, والتي تأخرت بسبب تفشي كورونا.

وتطرق الوزير كذلك إلى مشكل الاكتظاظ بمصالح الإستعجالات الطبية الجراحية للمستشفيات الكبرى للوطن.

أين قال الوزير ان هناك مخطط لتنظيم هذه المصالح والتخفيف من العبء الذي تعاني منها، بدءا من الاستقبال إلى غاية الاستفادة من العلاج.

ومن جهة اخرى أوضح الوزير “تجهيز 80 عيادة جوارية مؤهلة لهذه المهمة بعد تزويدها بمختلف التخصصات لتحل محل بعض مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية للمستشفيات قريبا.