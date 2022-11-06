وزير الصحة: فتح 19 ألف منصب مالي إضافي

قال وزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، أنه تم زيادة الإعتمادات المالية المخصصة لقطاعه والمقدرة بأكثر من 76 مليار دج. مشيرا إلى أنه تم فتح 19000 منصب مالي إضافي بعنوان سنة 2023.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أضاف وزير الصحة خلال استماعه من قبل لجنة المالية والميزانية، في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2023. أن الجيش الأبيض قدّم مجهودات جبارة أثناء جائحة كوفيد 19. مشيرا إلى أن التقدم الذي عرفه قطاع الصحة لم يرافق تحسين في أساليب التسيير و تقديم الخدمة للمواطن.

من جهته طالب رئيس اللجنة بانخراط المنظومة الصحية في النهج الذي اعتمدته الدولة قصد عصرنة التسيير العمومي. و الإنتقال إلى تسيير مبني على النتائج. و كذا التركيز على مراجعة الخارطة الصحية و تصويرها باعتماد معايير عصرية بناء على تشخيص دقيق و معطيات موضوعية.

كما ثمن وزير الصحة، زيادة الإعتمادات المالية المخصصة لقطاعه والمقدرة بأكثر من 76 مليار دج. حيث قال بأن مجموع هذه الإعتمادات إنتقل من 540 مليار دج إلى 616 مليار دج بعنوان سنة 2023. مضيفا أن هذه الإعتمادات ستخصص للتكفل بالأثر المالي الناجم عن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات. وكذا النفقات الناجمة عن استحداث عشر ولايات جديدة. بالإضافة كذلك إلى عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر.

كما أعلن وزير الصحة أنه تم فتح 19 ألف منصب مالي إضافي بعنوان سنة 2023. للتكفل الجزئي بمنتوج التكوين الخاص بالقطاع الوزاري “أطباء أخصائيين، السلك الشبه الطبي بمختلف الرتب والسلك الإداري المتخصص في الصحة.

وفيما يخص ميزانية التسيير، قال سايحي، أن الوزارة إستفادت من غلاف مالي يفوق 61 مليار دج.بزيادة تقدر بـ 14 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. خصصت للتكفل بمشاريع جديدة وإعادة تقييم أخرى حيز التنفيذ.

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