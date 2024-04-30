قناة النهار وزير الصحة: فتح 4175 منصب شغل في هذا التخصص بقلم النهار أونلاين نشر في 30 أفريل 2024 - 14:50 شارك غرِّد أرسل 74 0 وزير الصحة: فتح 4175 منصب شغل في هذا التخصص رابط دائم : https://nhar.tv/dJBHH اقرأ أيضا بوغالي: نفخر برياضيينا الذين دافعوا عن سمعة الجزائر وساهموا في فضح بعض السياسات الوطني 30 أفريل لقاء خاص مع وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية قناة النهار 24 أفريل شوفو حكايتي : أم تعاني بسبب إبنها المحكوم عليه بالإعدام بسبب إقترافه جريمة قتـ ل بسبب سحر وضع له قناة النهار 21 أفريل طالع هابط : شاهد كيف يبذر الخبز في الجزائر قناة النهار 16 أفريل رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي قناة النهار 16 أفريل سطيف: البروفيسور جرار من مدرجات الجامعة إلى قطف الأعشاب وتوفيرها للمرضى قناة النهار 17 أفريل الرئيس تبون : ..تونس تتأثر بكل شيء وما تسقطش قناة النهار 22 أفريل طقس : أمطار غزيرة⛈ وبرد شديد🥶 قناة النهار 30 أفريل صحة : الإدمان على الشاشة يضاعف عدد المصابين بالأمراض النفسية والعصبية قناة النهار 20 أفريل الجلفة : سوق الجملة للخضر بعين وسارة..وفرة في السلع واستقرار في الأسعار قناة النهار 17 أفريل