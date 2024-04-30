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وزير الصحة: فتح 4175 منصب شغل في هذا التخصص

بقلم النهار أونلاين
وزير الصحة: فتح 4175 منصب شغل في هذا التخصص
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وزير الصحة: فتح 4175 منصب شغل في هذا التخصص

رابط دائم : https://nhar.tv/dJBHH
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