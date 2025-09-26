وزير الصحة في زيارة عمل وتفقد إلى تمنراست وإن قزام

حل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الجمعة، بتمنراست، أين سيقوم بزيارة عمل وتفقد بالولاية.

وحسب بيان للوزارة، سيستهل الوزير، الذي يرافقه مستشار رئيس الجمهورية، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنھاجي، زيارته من ولاية تمنراست.

أين سيشرف الوزير، على تفقد ووضع حجر الأساس عدد من الهياكل الصحية.

وستكون المحطة الثانية من زيارة الوزير الصحة إلى ولاية إن قزام. أين سيقوم بتفقد بعض المؤسسات الصحية، والوقوف على المشاريع قيد الإنجاز بها.

كما سيطلع آيت مسعودان عن كثب على ظروف التكفل بالمرضى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في هاتين الولايتين.

كما سيستمع إلى انشغالات الأطقم الطبية وشبه الطبية في سبيل تحسين الأداء الصحي في الولايتين.

وتندرج هذه الزيارة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تقريب الخدمة الصحية من المواطن. خاصة في المناطق الحدودية والجنوبية.