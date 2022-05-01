وزير الصحة في زيارة فجائية إلى مستشفيات البليدة

أعطى وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، تعليمات صارمة من أجل ضمان المناوبة الطبية على مستوى المؤسسات الصحية إلى غاية الأربعاء المقبل.

وحسب بيان للوزارة، فقد إجتمع وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد عشية أمس الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. بمدراء الصحة للولايات بحضور إطارات الإدارة المركزية. أين شدّد على ضرورة ضمان المناوبة الطبية على مستوى كامل المؤسسات الصحية وكذا الصيدليات الخاصة خلال الفترة الممتدة من عشية أمس الخميس. إلى غاية يوم الأربعاء. وهي الفترة التي تتزامن مع نهاية الأسبوع وكذا الاحتفال بعيدي العمال والفطر المبارك.

كما شدّد الوزير على ضرورة احترام التعليمة رقم 912 الصادرة يوم 28 أفريل 2022 عن المديرية العامة للمصالح الصحية. والتي تلزم تهيئة الظروف المثلى لاستمرارية و ضمان العلاج للمرضى وتوفير كافة المنتجات الصيدلانية والطبية اللازمة. بالإضافة كذلك إلى ضمان خدمات النظافة والصيانة.

كما تحدث وزير الصحة، عن الزيارات الميدانية والفجائية التي قام بها، وعن النقائص التي وقف عليها في بعض مستشفيات العاصمة، خاصة ما تعلق منها بمصالح الإستعجالات والمتمثلة في الأجهزة الطبية و وسائل الفحص والعتاد الخاص بقاعات العلاج.

كما طالب الوزير مدراء الصحة للولايات بتدارك التأخر المسجل في تسليم عدد من المشاريع الخاصة بمستشفات الاستعجالات الطبية الجراحية لجميع التخصصات. من خلال إحترام الآجال المعلن عنها. داعيا إلى ضرورة إستكمالها قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري.

ودعا الوزير مدراء الصحة إلى تقديم مقترحاتهم حول تخصيص بنايات للاستعجلات الطبية داخل المؤسسات الصحية. مع إعطائها طابعا خاصا أو انشاء مستشفيات للاستعجالات على شاكلة المستشفى الذي تم تدشين مؤخرا بولاية برج بوعريريج. والذي سيلبي حتما متطلبات الصحية لكافة ولايات الشرق.