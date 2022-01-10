وزير الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفى زميرلي وهذا ما وقف عليه

قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أنه هناك إستقرار نسبي في الوضعية الوبائية بالرغم من الإرتفاع المستمر لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأضاف وزير الصحة خلال كلمة له بمناسبة إختتام فعاليات الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، أنه سيتم تطبيق التوصيات التي خرجت بها ورشات أشغال الملتقى الوطني لعصرنة منظومة الصحة. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية منح لهذه التوصيات دعم كبير. خاصة وأنه لأول مرة يحضر رئيس الجمهورية إختتام ورشات العمل. كما منح دعمه لقطاع الصحة وهذا يمنحنا دفعة للمضي قدما.

كما كشف الوزير في ذات السياق، أن الجزائر حاليا متحكمة في الوضع والأسرة بالمستشفيات موجودة. مؤكدا أن هناك إستقرار نسبي وهناك تخوف من إرتفاع عدد الإصابات. لذا هناك تحضير جيد بالمستشفيات.

وفي سياق متصل، دعا وزير الصحة المواطنين إلى التقدم لتلقي التلقيح. حيث يجب بلوغ نسبة 70 بالمائة للانقاص من نسبة الفيروس.

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