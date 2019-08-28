وزير الصحة..قرارات مهمة ضد كل متسبب في ندرة الأدوية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، على عدم وجود نقص في الأدوية.

وأوضح ميراوي، أن هناك بعض اللوبيات تحاول ممارسة الضغط وخلق البلبلة.

وأضاف الوزير، مجلس الأخلاقيات الوطني، والمنتجين يتابعون أسبوعيا الحالة على المستوى الوطني.

وقال ميراوي، إنه أسدى تعليمات بوضع نفس اللجنة على مستوى الولايات، طالبا منهم القيام بعمليات تفتيشية.

وأشار المسؤول الأول في القطاع، أن قرارات مهمة ستأخذ في حق كل متسبب في ندرة أو تذبذب الأدوية.

وأكد الوزير، على عدم وجود مشكل فيما يخص الأدوية على مستوى المستشفيات.