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وزير الصحة: قرار الحجر الصحي العام من صلاحيات رئيس الجمهورية

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وزير الصحة: قرار الحجر الصحي العام من صلاحيات رئيس الجمهورية
بقلم نادية بن طاهر

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، أن قرار الحجر الصحي العام من صلاحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

هذا وأعلن وزير الصحة اليوم، دخول الجزائر المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا.

وقال بن بن بوزيد في تصريح للإذاعة الوطنية، أن لجنة المتابعة ورصد وباء كورونا تمنح الرئيس الحصيلة كل ساعتين.

كما أضاف المتحدث أنه أن نحظر أنفسنا للأسوء.

وبخصوص المعدات قال الوزير، أن أقنعة الوقاية متوفرة في المستشفيات، ولا يوجد نقص في المواد الطبية.

مشيرا في ذات السياق أن الفرق بيننا وبين إيطاليا أن الجزائر اتخذت احتياطاتها في البداية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=793725

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